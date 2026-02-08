ＪＲＡが指定する５レースの１着馬を当てるＷＩＮ５が、まさかの形で“キャリーオーバー”となった。８日の東京競馬は、８レース以降が積雪の影響で中止となった前日に続き、雪のため開催中止となった。また、京都競馬も雪のため、開催中止の措置が取られた。小倉競馬は通常通り開催されたが、東京１０レースと１１レース、京都１０レースと１１レースがＷＩＮ５の指定レースに含まれていたため、ＷＩＮ５自体を執り行うことが