「ミラノ・コルティナ五輪・開会式」（６日、ジョゼッペ・メアッツァ競技場）第２５回冬季オリンピックの開会式がサンシーロの通称で知られるジョゼッペ・メアッツァ競技場でスタートし、１７日間の大会が開幕した。４箇所で行われた開会式には日本選手団から６５人が参加。入場してきた選手たちは日本の国旗だけでなくイタリア国旗も手にしていたことが、ネットの感動を呼んだ。旗手の森重を先頭に入場してきた日本選手団。