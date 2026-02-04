新生活を前に、引っ越しでのトラブルに注意を呼びかけです。国民生活センターによりますと、見積もり時に説明がなかった追加費用を当日に支払った、などの引っ越しのトラブルに関する相談件数が、今年度（2025年11月30日まで）は前の年の同じ時期より100件以上増えて1515件にのぼっています。相談件数は2021年度から4年連続増加しているなか、今年度（2026年1月30日まで）は引っ越し中に家具や壁が傷ついた、とするケースが最も多