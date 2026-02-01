『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した岸 明日香デビュー15周年を迎える節目の年。岸 明日香（きし・あすか）が、約1年半ぶりに最新撮り下ろしで2月2日（月）発売『週刊プレイボーイ7号』のグラビアに登場する。成熟した魅力が詰まった、今の岸 明日香を見逃すな。【写真】岸 明日香の撮り下ろしグラビア＊＊＊【結婚願望と理想のタイプ】――前回から約1年半ぶりのグラビアになるけどどうだった？岸「もう1年半！」って