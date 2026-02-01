

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した岸 明日香





デビュー15周年を迎える節目の年。岸 明日香（きし・あすか）が、約1年半ぶりに最新撮り下ろしで2月2日（月）発売『週刊プレイボーイ7号』のグラビアに登場する。成熟した魅力が詰まった、今の岸 明日香を見逃すな。

【結婚願望と理想のタイプ】

――前回から約1年半ぶりのグラビアになるけどどうだった？

岸 「もう1年半！」って、時間がたつのが本当に早くてびっくりしました。またコンディションを整えないと、って気合いが入りました。

――体づくりはどんなふうに？

岸 夏の終わりくらいから少しずつ食事量を減らしたりしました。ただ、私、筋肉がつきやすくて。筋トレするとすぐバキバキになるので、今回は筋トレじゃなくて食事制限メインで調整しました。

――意外に大食いなんだってね。

岸 めちゃくちゃ大食いです。10年くらい前は、マネジャーさんに「大食いの番組出たら？」って言われてたくらいで。ごはん行っても前菜で親子丼食べてましたし、焼き肉も普通に3、4人前食べてました。

――見た目からは想像つかない。

岸 サラダとかオリーブだけ食べてそうって言われます（笑）。でも実際はけっこうジャンクフード好きなんです。

――最近ハマってる食べ物は？

岸 カレーですね。ちょうど週プレの撮影帰りに食べたカレーが衝撃的においしくて、そこから連日カレー。ココイチではトッピング6個くらいのせます。

――それでその体形維持はすごい。

岸 撮影のタイミングで整えてるだけで、普段は全然ムチムチしてます（笑）。3〜4kgは平気で変わるので、デニムが入らなくなることもあります。グラビアやってなかったら、ほんまに太ってます。

――今年でデビュー15周年。自身であらためて振り返ってみると。

岸 15年も続けられるとは思ってなかったです。5年続いたらいいな、くらいの気持ちだったので。自分が一番びっくりしてます。

――一度も休まずブランクもなく。

岸 そうなんです。お仕事自体はずっと続いてて。グラビアの本数が減った時期はあっても、完全に止まったことはなかったですね。

――20代は相当ハードだったとか。

岸 本当に仕事だけに生きてました。冠婚葬祭以外で休み希望を出したことが一回もなくて。2連休あると不安になるタイプで、寝る時間も削ってました。ひどいときは3〜4時間。それが連日続くこともあって。立ちながら寝たり、走りながら寝て倒れたこともあります（笑）。

――よく体を壊さなかったよね。

岸 意外と体は強くて。でも30歳になる頃に、仕事の思い出しかなくて、プライベートの思い出がゼロなことに気づいて。このままじゃまずいなって。それで去年は「10回以上旅行に行く」って目標を立てて、ちゃんと行きました。国内が多いですけど、韓国に行ったり、母と沖縄・宮古島に行ったり。すごく充実してます。

――今年35歳だけど、どんな一年にしたい？

岸 15周年なので、原点回帰じゃないですけど、グラビアでデビューして、そこからいろんなお仕事をさせてもらったので、ファンの方に感謝を届けるようなことをやりたいなって思ってます。

――料理イベントも続けてるの？

岸 やってます。おばんざいをコースで出すイベントを、半年から1年に1回くらい。最初は全部ひとりでやって体壊したので（笑）、今はお手伝いの方に来てもらってます。レシピは自分で考えて、仕込みもちゃんとやってます。

――結婚願望は？

岸 あります。昔はほんまになかったんですけど、今は子供も好きやし、そろそろ結婚したいなって思うようになりました。相手は......これから探します（笑）。

――理想のタイプは？

岸 インドア派なので、連れ出してくれる人がいいですね。自分から出会いに行かないタイプなので。

――最後に、今回のグラビアの見どころとファンへのメッセージを。

岸 インパクトのある写真をたくさん撮ってもらえたと思います。最近は新しい挑戦が少なかったので、「おっ」と思ってもらえるカットが多いはず。ぜひ楽しみにしてもらえたらうれしいです。

取材・文／西山麻美 撮影／SASU TEI