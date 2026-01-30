北海道警察は2026年1月30日、北海道日高町に住むバー経営者の松倉俊彦容疑者（49）を殺人の疑いで再逮捕しました。松倉容疑者は2025年12月31日ごろ、日高町の看護師・工藤日菜野さん（28）の自宅で、工藤さんの首を圧迫し、殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、工藤さんはロープのようなもので首を絞められたとみられ、松倉容疑者の自宅などから複数本のロープが押収されているということです。松