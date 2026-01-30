アップルは2026年に「MacBook Pro」を2回アップグレードする予定と報じられています。 ↑2026年は2回も新しくなる？（画像提供／Dima Solomin／Unsplash） 米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、アップルは2026年の前半に新型のMacBook Pro、MacBook Air、Studio Displayをリリースするとのこと。そして、有機ELディスプレイを搭載したMacBook Proが年末に登場すると言います。 2026年前半に登場する次期MacB