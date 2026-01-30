ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が29日、福岡市内のホテルで入団会見を行った。日米複数球団の争奪戦の末、3年推定15億円の大型契約でホークスに加わった。最速158キロを誇る台湾の剛腕だ。新天地では“レジェンド超え”を目指す。郭泰源（西武）が1991年に挙げた台湾出身投手最多の15勝を更新し、メジャーの舞台で戦う夢にも挑戦していくことを誓った。歴史を塗り替えさらなる夢にもチャレンジしていく。