お賽銭泥棒にやられました。鍵を掛けると破壊されるので、かえって修繕にお金が掛かる。最近までは細かく回収していましたが、それでも盗られるので鍵を掛けた2日後にこれです」【写真】ひどい…鍵を壊された賽銭そんな衝撃的な投稿が、X（旧Twitter）で拡散された。被害に遭ったのは、栃木県那珂川町にある「延喜式内 三和神社」。格式ある神社でありながら、過去に運営資金をすべて失うトラブルに見舞われ、本殿も荒れ果て、