［スキャナー］読売新聞社の衆院選序盤情勢調査で、自民党は単独過半数（２３３議席）をうかがう勢いであることが明らかになった。高市内閣の高い支持率が復調への追い風になっているとみられる。中道改革連合は現時点では「新党効果」を発揮できておらず、懸命に浸透を図る構えだ。（政治部阿部雄太、傍田光路）「私なりの筋」高市首相（自民党総裁）は２８日、札幌市内のホテルに駆け付けた。北海道５区に出馬した自民の和