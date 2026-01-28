アストロズのカルロス・コレア内野手が、３月のワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）でプエルトリコ代表での出場を断念すると２７日（日本時間２８日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。断念理由には、アストロズのオーナーであるジム・クレイン氏と、自身の参加について話し合いが設けられたが、「契約に対する保険をかけることができなかったため」とした。メジャー４０人枠に入っているＷＢＣ参加