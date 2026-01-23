新年を迎え、1年の幸福を願い、初詣で神社を参拝された方も多いのではないでしょうか。神社に祀られている神々は多種多様ですが、日本神話に登場する神々の中で、最もよく知られた存在といえば、天照大神（あまてらすおおみかみ）を思い浮かべる方が多いでしょう。天照大神は、天皇家の祖神（皇祖神）として伊勢神宮に祀られてきた神ですが、実は天照大神が皇祖神として確立される以前、より早い段階で「皇室の先祖神」と位置づけ