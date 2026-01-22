東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、贈賄の罪に問われている出版大手「KADOKAWA」の前会長・角川歴彦被告に懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。「KADOKAWA」前会長の角川歴彦被告（82）は、東京オリンピック・パラリンピックのスポンサーの選定で便宜を図ってもらうよう大会組織委員会の理事だった高橋治之被告（81）に依頼し、謝礼として、賄賂約6900万円を渡した罪に問われています。角