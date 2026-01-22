日本国内初となるキングサーモンの完全養殖による稚魚が、このほど誕生した。まるで荒波に揉まれるような苦労だったという成功までの軌跡は、いかなるものだったのか。プロジェクトを主導してきた北海道大学大学院水産科学研究院教授の藤本貴史に訊いた。