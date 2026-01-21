現役引退を表明した広島・田中広輔氏が２０日、自身のインスタグラムでカープファンへ感謝のメッセージをつづった。俊足巧打の遊撃手として３連覇に貢献した内野手にファンは「タナキクマルは永久に」など惜別の言葉を送った。「カープファンの皆さんへ」と題し、「このたび、現役生活に区切りをつける決断をしました。連続試合出場を続けながらグラウンドに立ち続けた日々は、決して一人では乗り越えられませんでした」。２０