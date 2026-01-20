ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¹ñÎ©¸ø±à¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥â¡¼¥ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¹³µÄ¥¢¡¼¥È¤ò¸«Êª¤¹¤ë¿Í¡¹¡á19Æü/Alex Brandon/AP¡ÊCNN¡ËÀ­Åª¿Í¿ÈÇäÇã¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÊÆÉÙ¹ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Â£¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃÂÀ¸Æü¥«¡¼¥É¤òºÆ¸½¤·¤¿µðÂç¥ì¥×¥ê¥«¤¬¡¢ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¹ñÎ©¸ø±à¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥â¡¼¥ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¹â¤µÌó3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯¡×¤òÌ¾¾è¤ë½¸ÃÄ¤¬À©ºî¡£2000Ç¯½é¤á