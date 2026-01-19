関連画像弁護士ドットコム

いじめ動画の「拡散」は正義か暴力か…過去の被害者からは反対意見も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • SNS上でいじめや暴行の瞬間を捉えた動画が拡散され、物議を醸している
  • 「ネット私刑」と批判する声がある一方、一定の理解を示す意見も少なくない
  • 過去の被害者からは、動画をネットで拡散することに反対の声も出ている
記事を読む

