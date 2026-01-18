「SuperGroupies」より、東京地下鉄『東京メトロ』の公式ライセンス腕時計が登場。好評をいただいた「東西線」モデル腕時計に続き、もうすぐ100周年を迎える「銀座線」にフォーカス。SuperGroupies公式サイト他にて2月9日昼12時まで、予約受け付けを行う。＞＞＞東京メトロ 銀座線 モデル 腕時計をチェック！（写真17点）銀座線のマークのようにオレンジ色の輪をぐるりと盤面にあしらい、周りには渋谷駅から浅草駅まで各駅間のおお