[1.17 プレミアリーグ第22節 リバプール 1-1 バーンリー]プレミアリーグは17日、第22節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールはバーンリーと1-1で引き分けた。シュート数32対7という圧倒的な優勢を活かせず、直近4試合連続のドロー。UEFAチャンピオンズリーグ圏外との勝ち点差が1に縮まった。リーグ戦では新年に入って3戦3分と勝ちのなかったリバプール。この日は降格圏19位のバーンリーをホームに迎えた。前半は一方的に