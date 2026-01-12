デビューを圧勝したシルバーステート産駒に競馬ファンが衝撃を受けている。１２日に京都競馬場で行われた３歳新馬（芝１６００メートル）は、１番人気のニシノサリーナ（牝、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）が余裕しゃくしゃくの逃げ切り勝ち。Ｘ（旧ツイッター）ではトレンド入りするほどの反響を見せている。重賞２勝馬セイウンハーデスの全妹の同馬は、６番枠から抜群のスタートを決めると、そのまま自然とハナへ