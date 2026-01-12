リバプールのアルネ・スロット監督が、遠藤航の状態に言及した。日本代表MFは昨年12月６日のリーズ戦で途中出場。約２か月ぶりにプレミアリーグで出場機会を得たが、その試合で負傷。以降はメンバー外が続いている。クラブの公式サイトによると、12日に行なわれるFAカップ３回戦のバーンズリー戦を前に記者会見に出席したスロット監督は、遠藤のコンディションについて問われ、以下のように明かした。 「私の考えが正し