「数日中に練習を始めるかもしれない」欠場が続くリバプール遠藤航の状態をスロット監督が明かす「だが、彼は…」
リバプールのアルネ・スロット監督が、遠藤航の状態に言及した。
日本代表MFは昨年12月６日のリーズ戦で途中出場。約２か月ぶりにプレミアリーグで出場機会を得たが、その試合で負傷。以降はメンバー外が続いている。
クラブの公式サイトによると、12日に行なわれるFAカップ３回戦のバーンズリー戦を前に記者会見に出席したスロット監督は、遠藤のコンディションについて問われ、以下のように明かした。
「私の考えが正しければ、彼は数日中にトレーニングを始めるかもしれない。だが、彼は２か月近く離脱している。１週間の離脱とは明らかに状況が違う」
復帰には近づいているようだが、試合への出場はまだ少し先になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
日本代表MFは昨年12月６日のリーズ戦で途中出場。約２か月ぶりにプレミアリーグで出場機会を得たが、その試合で負傷。以降はメンバー外が続いている。
クラブの公式サイトによると、12日に行なわれるFAカップ３回戦のバーンズリー戦を前に記者会見に出席したスロット監督は、遠藤のコンディションについて問われ、以下のように明かした。
「私の考えが正しければ、彼は数日中にトレーニングを始めるかもしれない。だが、彼は２か月近く離脱している。１週間の離脱とは明らかに状況が違う」
復帰には近づいているようだが、試合への出場はまだ少し先になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…