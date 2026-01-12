復帰が待たれる遠藤。（C）Getty Images

写真拡大

　リバプールのアルネ・スロット監督が、遠藤航の状態に言及した。

　日本代表MFは昨年12月６日のリーズ戦で途中出場。約２か月ぶりにプレミアリーグで出場機会を得たが、その試合で負傷。以降はメンバー外が続いている。

　クラブの公式サイトによると、12日に行なわれるFAカップ３回戦のバーンズリー戦を前に記者会見に出席したスロット監督は、遠藤のコンディションについて問われ、以下のように明かした。
 
「私の考えが正しければ、彼は数日中にトレーニングを始めるかもしれない。だが、彼は２か月近く離脱している。１週間の離脱とは明らかに状況が違う」

　復帰には近づいているようだが、試合への出場はまだ少し先になりそうだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と… 

 