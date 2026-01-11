【ニューヨーク共同】米大リーグで鈴木と今永の所属するカブスが、レッドソックスからフリーエージェント（FA）になっていた強打の三塁手ブレグマンと5年総額1億7500万ドル（約276億5千万円）で契約に合意したと10日、メジャー公式サイトが伝えた。31歳のブレグマンは通算209本塁打を誇り、鈴木とともに打線の軸として期待される。昨季は114試合で打率2割7分3厘、18本塁打、62打点だった。