日本ろう者サッカー協会は10日、V・ファーレン長崎のアカデミーで指導を行う森保洋氏がデフサッカー男子育成代表の監督に就任することを発表した。森保氏はU−23カテゴリーにて、3月、5月の育成年代国内合宿および国際大会から指揮を執る。同氏は長崎のクラブ公式サイトで次のようにコメントした。「この度、デフサッカー男子育成代表監督に就任させていただくことになりました、森保 洋と申します。V・ファーレン長崎で育成に