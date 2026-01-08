俳優の本田望結（21）が8日、都内で開かれた『2026年はじめたいことRANKING発表会』に出席。妹・紗来（18）との共同生活を熱望した。【集合ショット】赤の差し色が素敵！華やか衣装の本田望結＆中尾明慶ら望結は、イベントにちなんで“はじめたいこと”としてボードに書き込み、「妹と共同生活がしたい」と明かした。理由について「妹はこの春、高校を卒業する。今、一人暮らしで寂しいので二人暮らしにしたい」と思惑を語った