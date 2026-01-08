元タレントの中居正広（53）が、約400日ぶりに胸中を明かした。1月6日発売の『女性セブン』が中居本人に話を聞き、彼の近況とともに報じている。【写真】ゴルフ用ウェアで変装して百貨店に現れた中居（全身）。後ろを歩くダンサー恋人・Mさんの姿も2024年12月、中居は元フジテレビ女性アナウンサーとのトラブルが報じられ、2025年1月23日に電撃引退を発表した。芸能関係者の話。「引退後も、一連の騒動を巡る中居さんの動向は