首都高・堀切ジャンクション付近で2025年12月29日、ゴミ収集車が分岐直前で車線変更を試みた際、道路の緩衝材に衝突し、空中で一回転する激しい事故が発生した。収集車は隣を走るトラックにも接触し、部品が路上に散乱した。事故直後には、運転手が自力で運転席から脱出する姿がカメラにとらえられた。「現実の世界とは思えない」事故に衝撃2025年12月29日、東京・葛飾区の首都高速道路・堀切ジャンクション付近でカメラがとらえた