「ソロ活」は自由で快適な生き方として語られがちだ。しかし、その表面の明るさとは裏腹に、そこには人間関係の希薄化が生む“消極的な孤独”が隠れている、と著述家の真鍋 厚氏は指摘する。ひとりで過ごす行為は同じでも、個人の孤独との向き合い方によって大きな差が存在するという。※本稿は、評論家、著述家の真鍋 厚『令和ひとりカルト最前線 サバイバリズム時代の生存戦略』（現代書館）の一部を抜粋・編集したものです。人