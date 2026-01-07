ロイヤリティ マーケティングは12月26日、「働き方と意欲に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年11月28日〜12月1日、20〜50代の働く男女1,000名(性年代均等割付)を対象にインターネットで行われた。今後の理想の働き方現在の働き方を聞いたところ、「出社中心」が80.3%で圧倒的多数を占め、「出社とリモートの併用」のハイブリッド勤務(10.2%)や「リモート中心」(7.1%)を大きく上回った。一方、今後の理想の働き方について