元AKB48のタレント西野未姫（26）が、1月4日にYouTubeチャンネルに投稿した動画で第2子妊娠を発表し、多くの祝福コメントが寄せられている。【もっと読む】渡部建は牛タン弁当を加熱しただけで《生意気》とSNSでヤリ玉に…“多目的トイレ不倫”から5年でも世間は冷たい西野の夫はお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57）。2022年に31歳差で結婚し注目を集め、24年10月に第1子となる長女が誕生したのに続くオメデタである。