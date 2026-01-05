ドジャース大谷翔平投手が出演するキリンのＣＭが１月１日からオンエアされ、ＳＮＳ上で「めっちゃ可愛くて癒される」「息の根とめにきた？！」など大きな反響を呼んでいる。大谷のキリンＣＭは初めて。「キリンプラズマ乳酸菌」の新ＴＶＣＭ『大谷翔平の免疫ケア・新年』篇では、大谷が雪降る冬の街中で信号待ちをする女の子に、大きなくまのぬいぐるみを使って優しい笑顔で手を振る。昨年４月に第１子長女が誕生しており