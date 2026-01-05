東京・足立区で車が暴走し14人が死傷した事件で、80代の男性をはねて死亡させたうえ、さらに5人にけがをさせたなどとして警視庁は37歳の男を逮捕しました。3回目の逮捕です。【映像】連行される容疑者横尾優祐容疑者（37）は去年、足立区梅島で歩道に車で進入し杉本研二さん（81）をはねて死亡させたうえ、さらに別の男女5人にけがをさせた殺人などの疑いがもたれています。警視庁によりますと、横尾容疑者は時速60キロほど