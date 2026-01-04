綿棒や耳かきを使って子どもの耳掃除をする際、子どもが動いてしまったり嫌がってしまったりすることがあり、危険だと感じることはありませんか。そもそも、子どもの耳掃除は小まめに行った方がよいのでしょうか。耳掃除の適切な頻度や注意点などについて、耳鼻科・総合診療医の五藤良将さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなかった」これが子どもの耳を掃除するときの“NG行為”です！耳掃除は月に1〜2回で十分Q.親が綿