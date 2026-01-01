2025年は、ファミリーマートにとって“新たな挑戦”を一気に前へ進めた年だった。細見研介社長は「お客様から『おもしろいことをやっている』という声が増え、取り組みが確かな手応えにつながった」と振り返る。象徴的だったのが大谷翔平選手の起用で、おむすびをはじめとする米飯カテゴリーだけでなく、ストアブランド全体を一段上のステージに押し上げた。国内小売では、前例のない挑戦に踏み込む動きは多くなく、横並びの