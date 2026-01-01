きのう夜、東京・豊島区のカード店に男3人が押し入り、ポケモンカードなどを盗んで逃走しました。被害額はおよそ3000万円相当とみられています。きのう午後8時40分ごろ、東京・豊島区東池袋にあるカード店の関係者から、「ショーケースが割られてカードが盗まれた」と110番通報がありました。警視庁によりますと、男3人が客を装い入店し、ハンマーでショーケースのガラスを割り、ポケモンカード10数枚など、およそ3000万円相当を盗