焼肉の和民では、2026年7月29日の「肉（29）の日」にちなんで、「ワタミカルビ」を通常内容量比29％増量、「ワタミ上カルビ」を通常価格から29%オフで提供する特別セールを開催します。1日限定のスペシャルセール7月29日の「肉（29）の日」は、焼肉の和民の看板メニュー2品がお得になります。「ワタミカルビ（中サイズ）」が、1皿547円のままで通常よりも29％増量。さらに、黒毛和牛を使った「ワタミ上カルビ」は、通常1皿877円の