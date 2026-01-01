今日1日(木・元日)は、冬型の気圧配置が強まり、日本海側は広く雪。北海道や東北、新潟では大雪に警戒。沿岸部はふぶく所も。大雪や吹雪による交通機関の乱れに注意。全国的に真冬並みの寒さ。初詣は万全な防寒で。北海道や東北の日本海側、新潟は大雪に警戒今日1日(木・元日)は、冬型の気圧配置で、本州付近の上空約5500メートルには、氷点下39℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。北海道と東北の日本海側は断続的に雪が降り、