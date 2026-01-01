今日1日(木・元日)は、冬型の気圧配置が強まり、日本海側は広く雪。北海道や東北、新潟では大雪に警戒。沿岸部はふぶく所も。大雪や吹雪による交通機関の乱れに注意。全国的に真冬並みの寒さ。初詣は万全な防寒で。

北海道や東北の日本海側、新潟は大雪に警戒

今日1日(木・元日)は、冬型の気圧配置で、本州付近の上空約5500メートルには、氷点下39℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。





北海道と東北の日本海側は断続的に雪が降り、局地的に降り方が強まりそうです。短時間に積雪が急増して、山沿いだけでなく、平地でも大雪の恐れがあります。また、沿岸部では西よりの風が強く、ふぶくでしょう。大雪や吹雪による交通機関の乱れに注意してください。北陸も雪が降り、新潟県では、山沿いを中心に大雪に警戒が必要です。大気の状態が不安定となるため、雷を伴う所もあるでしょう。落雷や突風にご注意ください。関東や東海は、時々雲が広がる程度で、晴れる見込みです。近畿から九州の太平洋側も日中は日差しが出るでしょう。初詣など年始のお出かけにもよさそうです。山陰は雪や雨が降り、九州北部も夜は雪の降る所があるでしょう。濡れた路面が凍結する所がありますので、スリップ事故など車の運転は十分ご注意ください。沖縄は雨が降ったりやんだりでしょう。北よりの風が強く、海は高波に注意が必要です。

予想降雪量

今日1日(木・元日)は、特に北海道の日本海側、青森県、秋田県、山形県、新潟県などで雪の降り方が強まり、山沿いや内陸部を中心に大雪になりそうです。午前5時現在、山形県には大雪警報が発表されていますが、大雪による交通障害に警戒が必要です。



明日2日(金)6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、

北海道地方 50センチ

東北地方 60センチ

北陸地方 70センチ

近畿地方 25センチ

中国地方 30センチ

九州北部地方 10センチ



その後、2日(金)6時から3日(土)6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で

北陸地方 70センチ

近畿地方 50センチ

中国地方 50センチ

九州北部地方 40センチ



その後、3日(土)6時から4日(日)6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で

北陸地方 30センチ

近畿地方 20センチ



となっています。

明日2日(金)から3日(土)にかけては、西日本でも大雪の恐れがあり、普段雪の少ない平地でも積雪の可能性があります。Uターンの交通に影響が出るかもしれません。最新の気象情報と交通情報をご確認ください。

全国的に真冬並みの寒さ

最高気温は、全国的に昨日(31日)より低く、真冬並みの寒さでしょう。



札幌市はマイナス6℃、釧路はマイナス4℃と、北海道は軒並み真冬日(最高気温が0℃未満)となりそうです。関東から九州も10℃に届かない所がほとんどで、晴れる太平洋側でも北風が冷たいでしょう。東京都心は9℃と、厳しい寒さです。初詣などは、マフラーや手袋などで、寒さ対策を万全にしてお出かけください。