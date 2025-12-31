ÆÃÊÌ¤Ê·ÐÎò¤äÌ´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡É¤«¤é¡¢¿©ÉÊÂç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï½¢³è¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÈ¯¿®¤ò8Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö½¢³è¥Þ¥ó¡×¤³¤ÈÆ£°æ»á¡£¤½¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ÊPR¤ÇÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤½¢³èÀïÎ¬¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï