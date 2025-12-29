消費税の税率は上がっていない。それなのに、なぜ生活はここまで苦しいのか。物価高によってお金の価値が削られ、国民が気づかぬうちに家計負担が増えている。消費税や所得税は、給与明細やレシートに明確に表れるため、国民の反発を招きやすい。一方で、より静かに、そして確実に家計を蝕んでいる“税”が存在する。それが、いわゆるインフレ税だ。減税インフルエンサーで『図解「減税のきほん」新しい日本のスタン