アスルクラロ沼津は25日、中山雅史氏がクラブ・リレーションズ・オフィサー（C.R.O）に就任することを発表した。現在58歳の中山氏は現役時代にジュビロ磐田や北海道コンサドーレ札幌などで活躍。2012シーズン限りで一度現役を引退したが、2015年9月に当時JFLの沼津で現役に復帰した。2019年からは選手兼任育成チームコーチを務め、翌年には現役Jリーガーとして初となるJFA公認S級コーチライセンスを取得した。2020シーズンま