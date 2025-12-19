Google¤¬¡ÖPixel 9 Pro¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨ÌäÂê¤Ç¡Ö±äÄ¹½¤Íý¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬Äó¶¡³«»Ï¡ªGoogle¤Ï8Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬¡ÖMade by Google¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPixel¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿5GÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖPixel 9 Pro¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²¼Éô¤«¤é¾åÉô¤Ë¤«¤±¤Æ½ÄÀþ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·