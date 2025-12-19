鍋が美味しい季節になってきた。しかし今、Xに投稿されたあるポストをきっかけに、鍋を巡る大論争が巻き起こっている。それは、「生肉をつかんだ箸を鍋の汁に突っ込んで消毒するのはアリかナシか」という“菜箸消毒論争”である。どっち派が多いのか街の声を調査するとともに、「本当に衛生的に大丈夫なのか」を専門機関に取材した。 【画像】厚生労働省が推奨する「生肉の加熱時間」 「わざわざ菜箸分けるのって、めんどくさく