コロナ禍が終わり、日本各地に再び観光客が押し寄せるようになっている。日本人観光客に加えて海外からの旅行者も増え、新幹線や特急の停車駅では大きなスーツケースを抱えた外国人観光客の姿を多く見かける。政府はコロナ禍以前からインバウンド推進政策を進めてきたが、コロナ禍の収束後も高市政権の下で外国人観光客の誘致を強化している。その結果、多くの観光客が各地に押し寄せ、「オーバーツーリズム」ともいえる状況が生ま