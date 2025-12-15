ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 猪狩蒼弥への発言が物議を醸したやす子 事務所は質問状に「無回答」 やす子 炎上・批判 エンタメ・芸能ニュース FRIDAYデジタル 猪狩蒼弥への発言が物議を醸したやす子 事務所は質問状に「無回答」 2025年12月15日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 8日放送の番組でやす子の発言が物議を醸した件について、FRIDAYが伝えた 台本通りだったのかどうかFRIDAYが尋ねたところ、「無回答」との返事が なぜあのような発言をしたのか、謎は残されたままだと筆者 記事を読む おすすめ記事 B’z東京ドーム公演で「後ろの客が大熱唱」 注意するとまさかのひと言…迷惑行為との境界線はどこに？ 2025年12月14日 12時0分 「何回ケガ人出したら済むの？」横山裕が全治2カ月の大ケガ…芸人が骨折、やす子が激怒の騒動多発の“無反省ぶり”に疑問の声 2025年12月14日 11時0分 【速報】伊東市長選挙 前市議・杉本憲也 氏 当選確実 失職・再出馬した田久保真紀 氏は落選（静岡） 2025年12月14日 22時53分 【速報】福岡2人刺傷事件で30歳無職の山口直也容疑者を逮捕「殺そうと思って刺した」 2025年12月15日 9時8分 「就職も進学もできなくなる」懲役太郎が修学旅行での万引き高校生に突き付けた“デジタルタトゥー”の残酷な現実 2025年12月11日 17時35分