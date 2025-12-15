お世話になった人や自分へのプレゼントにも良さそうな「クリスマスグッズ」を【スターバックス】でゲットしてみては？ 季節のムードを盛り上げてくれそうな、可愛らしい新作アイテムが登場しています。今回はキャップ付きのドリンクカップや、支払いに使えるデザイン豊富なカードをご紹介。 ベアリスタキャップが付いたキュートなドリンクカップ！ おうちや職場で使える「ホリデー2025リユ&