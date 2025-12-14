福岡ソフトバンクホークス株式会社は14日、施設管理者を務めるみずほペイペイドーム敷地内の商業施設「BOSSE・ZOFUKUOKA」館内で2人が負傷する殺人未遂事件が発生したことについて、負傷したのは40代男性と20代女性と発表。いずれも救急搬送され、命に別状はないことを確認しているという。スポニチ本紙の取材では40代の男性はHKT48のスタッフ。現在、警察が館内や周辺を捜索、鑑識活動を行っており、球団側は警察の指示