皆さんは、夜行バスにどんなイメージがありますか？「交通費を節約できる」「寝ている間に移動できる」反面、「長時間乗車するのは少しシンドイ」「なかなか眠れない」といった懸念点がある人が多いのではないでしょうか。そうしたなか、全国各地で高速バスを運行する「WILLER EXPRESS」が開発した、快適性が高い独自の座席シートを採用した高速バスが人気を集めているとのこと。この記事では、近年夜行バスが注目されている背景と