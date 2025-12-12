日本高等学校野球連盟は12日、『第98回選抜高校野球大会』の9地区推薦21世紀枠候補校を発表した。＜北海道＞士別翔雲高（北海道）＜東北＞名取北高（宮城）＜関東・東京＞上尾高（埼玉）＜東海＞四日市高（三重）＜北信越＞若狭高（福井）＜近畿＞郡山高（奈良）＜中国＞鴻城高（山口）＜四国＞高知農業高（高知）＜九州＞長崎西高（長崎）