JALの旅客機（乗りものニュース編集部撮影）。乗りものニュース

航空券の譲渡や転売をしないよう呼びかけ JAL公式Xの投稿に反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • JALの公式SNSが10日に投稿した内容が、大きな反響を呼んでいる
  • JALの航空券を第三者への譲渡や転売しないように呼びかけるもの
  • 「保安上の理由で当然」「非常識にも程がある」などの声が寄せられた
